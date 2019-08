Le misure bloccate / Paracadute per i precari

Un doppio “paracadute” per i 55mila precari della scuola con almeno 3 anni di servizio ma non abilitati arriva dallo schema di Dl approvato “salvo intese” dall'ultimo consiglio dei ministri. Prevede per i precari percorsi di abilitazione presso gli atenei e riserva metà dei posti nel prossimo concorso per reclutare 48mila docenti. Ma senza un via libera definitivo resterà lettera morta.