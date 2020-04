Le misure del decreto liquidità / Arriva assistenza fiscale a distanza, con Caf e professionisti

Arriva l'assistenza fiscale a distanza. Viene consentito che i Caf e i professionisti abilitati possano gestire a distanza l'attività di assistenza fiscale o per la predisposizione del 730 con modalità telematiche acquisendo la delega del contribuente. Viene anche previsto che, in caso di necessità, ad esempio l'indisponibilità di strumenti come stampanti o scanner, il contribuente poossa inviare una delega non sottoscritta ma suffragata da propria autorizzazione. L'autorizzazione può essere resa con strumenti informatici, un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, anche mediante il deposito nel cloud dell'intermediario.