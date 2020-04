Le misure del decreto liquidità / Fisco: stop ai versamenti di aprile e maggio

(alexandro900 - Fotolia)

L'altro capitolo del decreto liquidità riguarda gli adempimenti fiscali del 16 aprile e del 16 maggio 2020. Il governo sospende i pagamenti di Iva, ritenute e contributi per i due mesi. In questo caso slitta in avanti anche il pagamento dell'Iva annuale dei contribuenti Iva che liquidano l'imposta ogni tre mesi. Occorre ricordare che la sospensione sposta anche la ripresa dei pagamenti per le partite Iva che a metà marzo hanno beneficiato dello stop dei pagamenti con il decreto Cura Italia.

La nuova sospensione dei pagamenti non riguarda più le filiere più colpite e i contribuenti fino a 2 milioni di fatturato: è bloccato il pagamento di tasse e contributi per partite Iva e autonomi con ricavi o compensi fino a cinquanta milioni e che hanno registrato un calo del fatturato del 33%, nonché i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni che hanno registrato una perdita di fatturato del 50 per cento nei mesi di marzo e di aprile. I versamenti bloccati dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione o in cinque rate di pari importo.