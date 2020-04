Le misure del decreto liquidità / Termini congelati per bonus prima casa

(ANSA)

Il Governo decide di congelare i termini per acquisire i requisiti che non fanno perdere il diritto all’imposta di registro scontato. La norma contenuta nel decreto liquidità consente meno rigidità per non perdere il bonus prima casa da cui si decade se non si sposta la residenza entro 18 mesi o se non si riacquista entro un anno in caso di vendita prima dei cinque anni dal primo acquisto. Il Governo ha deciso che i termini saranno congelati dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 e torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.