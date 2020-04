Le misure del decreto liquidità / Pa sospesa

(Sergio Oliverio)

La Pubblica amministrazione continuerà a viaggiare a basso regime per un mese in più del previsto, cioè fino al 15 maggio, data a cui si dilata lo stop dei contatori delle scadenze per i procedimenti amministrativi. Si allunga anche la vita di concessioni, attestati, permessi e autorizzazioni in scadenza dopo il 31 gennaio: resteranno validi fino al 30 settembre, cioè tre mesi e mezzo in più rispetto all'agenza fissata dalla prima sospensione.