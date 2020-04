Le misure del decreto liquidità / Partite Iva e microimprese: prestiti automatici fino a 25mila euro

(STEFANO SCARPIELLO)

Tempi più rapidi e procedura automatica si potranno avere fino a 25mila euro, sia per le Pmi sia per persone fisiche esercenti attività di impresa, artio professioni, comunque non oltre il 25% del fatturato del beneficiario dell’ultimo bilancio (con restituzione fino a 6 anni e inizio del rimborso non prima di 18-24 mesi).