Le misure del decreto liquidità / Prestiti con garanzia Sace: soglie e coperture per le aziende medie e grandi

(Imagoeconomica)

Sace fornirà garanzie su prestiti alle imprese medio grandi (ma anche alle Pmi): in tutto l'importo massimo di garanzie sarà pari a 200 miliardi. La garanzia potrà essere rilasciata fino al 31 dicembre 2020 per finanziamenti di durata non superiore a sei anni. La soglia del prestito è pari al 25% del fatturato 2019. La garanzia copre il 90% per imprese con più di 5mila dipendenti e 1,5 miliardi di fatturato; 80% per imprese con più di 5mila dipendenti e fatturato tra 1,5 e 5 miliardi, il 70% per imprese con fatturato oltre i 5 miliardi. Il tasso d'interesse nel primo anno non deve superare lo 0,25% per le Pmi e lo 0,50% per le altre imprese.