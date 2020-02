Le misure del decreto Milleproroghe / Medici in corsia anche oltre i 40 anni di attività

Il Milleproroghe che ha ottenuto il via libera della Camera contiene anche una serie di interventi nel settore sanitario. Per rispondere all'uscita dal lavoro, anche a seguito di quota 100, è stata riconosciuta nel passaggio a Montecitorio la possibilità per i medici di rimanere in corsia anche oltre i 40 anni di attività, ma entro i 70 di età. E i medici specializzandi potranno essere inquadrati, con contratti a tempo determinato e con part time, già a partire dal terzo anno di corso. Le Commissioni di Montecitorio hanno inoltre approvato ulteriori finanziamenti al modello di azienda ospedaliero-universitaria (policlinici), con uno stanziamento di 8 milioni l'anno dal 2020 al 2029. La Camera ha disposto anche lo screening gratuito nel biennio 2020-21 per l'epatite C, con l'obiettivo di prevenire il virus.