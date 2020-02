Le misure del decreto Milleproroghe / Nuove regole sui monopattini

Il Milleproroghe disciplina l'uso dei monopattini elettrici, equiparati alle biciclette. Le regole riguardano in particolare quelli con potenza massima di 0,50 Kw e una velocità non superiore a 25 Km/h. In base a questa modifica tutti i monopattini a motore (sia elettrico che termico) con caratteristiche (per potenza e velocità) diverse da quelle stabilite, non potranno circolare né su strada né sulle piste o sui marciapiedi. E non si faranno sconti: chi non rispetterà le nuove regole, infatti, sarà sanzionato con una multa che va da 200 a 800 euro. Secondo una modifica del milleproroghe subentrata nelle Commissioni di Montecitorio i monopattini elettrici potranno essere guidati solo dai quattordici anni e solo sulle strade urbane con limite di velocità a 50km/h. I minori di anni 18 dovranno indossare il casco. Con obbligo di giubbotto o bretelle retroriflettenti dopo il tramonto.