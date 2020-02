Le misure del decreto Milleproroghe / Riapertura dei termini per la stabilizzazione di precari della Pa

(ESTERNE)

Tra le misure nel decreto Milleproroghe dedicate al mondo del lavoro figurano anche la riapertura dei termini per la stabilizzazione di precari della Pubblica amministrazione che avranno tempo fino a fine dicembre 2020 per maturare tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto che gli permetteranno di accedere all'assunzione a tempo indeterminato. Sono stati inoltre stanziati altri tre milioni per la stabilizzazione dei precari Anpal servizi.