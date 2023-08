Le misure dell’autunno sul lavoro/ Rilancio della filiera tecnico-professionale

A fronte dei dati ormai allarmanti su disoccupazione giovanile, Neet e mismatch, il governo sta mettendo a punto una strategia per evitare il baratro: oggi è previsto un bonus specifico per le assunzioni dei Neet (60% della retribuzione mensile lorda per 12 mesi) e si è provveduto a riprogrammare parte delle risorse di Garanzia giovani (che è stata un flop) sugli incentivi per le assunzioni degli under36. Accanto a queste misure si sta studiando un più incisivo restyling di tutta la filiera tecnico-professionale su cui sta lavorando il ministro Valditara. L’obiettivo è far nascere la “filiera formativa tecnologico-professionale” destinata ad affiancare in un’ottica di “campus” istruzione professionale statale, IeFp regionale e Its Academy. Il progetto è ambizioso e partirà come sperimentazione. I punti cardine sono quattro: percorsi quadriennali, rilanciando la sperimentazione delle superiori in quattro anni, anziché cinque, partita con Valeria Fedeli ma mai realmente decollata; apprendistato formativo e alternanza scuola-lavoro già dal secondo anno e almeno fino a 400 ore complessive; quota di docenti provenienti dal mondo produttivo e professionale per potenziare la didattica; spinta all’internazionalizzazione con un più scambi internazionali, visite e soggiorni di studio, stage all’estero.

