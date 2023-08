Le misure dell’autunno sul lavoro/ A settembre parte il nuovo strumento di formazione e lavoro

È partito il conto alla rovescia per il debutto, dal 1° settembre, del primo strumento messo in campo dal governo Meloni per sostituire il Reddito di cittadinanza. Si tratta del “Supporto per la formazione e il lavoro” previsto dal decreto 1° maggio quale misura di attivazione mediante la partecipazione a progetti formativi, di qualificazione e riqualificazione professionale. Il nuovo intervento è destinato agli ex percettori del Reddito di cittadinanza considerati occupabili d’età compresa tra 18 e 59 anni: riceveranno 350 euro mensili per un massimo di 12 mesi, non rinnovabili. La misura, che è incompatibile con qualsiasi altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione, può essere richiesta da singoli componenti dei nuclei familiari (tra i 18 e i 59 anni) con un valore Isee non superiore a 6mila euro, e che non hanno i requisiti per accedere all’altra misura che sostituirà il Rdc, cioè l’Assegno di inclusione (Adi), essendo privi di componenti minori, disabili o persone con almeno 60 anni, o inseriti in programmi di cura e assistenza certificati dalla Pa. Il “Supporto per la formazione e il lavoro” può essere richiesto anche dai singoli componenti di nuclei percettori dell’Adi che non sono calcolati nella scala di equivalenza e che partecipano ai percorsi di formazione pur non essendo sottoposti agli obblighi correlati al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. La richiesta di accesso allo strumento deve avvenire telematicamente tramite la medesima piattaforma attivata per l’Assegno di inclusione (Siisl). In seguito il richiedente viene convocato dai servizi per il lavoro per sottoscrivere un patto di servizio personalizzato e potrà così ricevere offerte di lavoro o inserirsi autonomamente in percorsi di formazione.

