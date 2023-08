Le misure dell’autunno sul lavoro/ Taglio al cuneo verso la riconferma (risorse permettendo)

In vista della legge di bilancio si lavora per la conferma del taglio fino a 7 punti al cuneo fiscale contributivo per redditi fino a 35mila euro in vigore fino a fine anno. Con un’incognita di non poco conto già sul tavolo: il nodo risorse, considerando anche che non si dovrebbe andare oltre i limiti di deficit già fissati con il Def di aprile. Oggi il taglio al cuneo porta vantaggi in busta paga di 80-100 euro in più al mese fino a dicembre. Ne stanno beneficiando circa 14 milioni di lavoratori. Per confermare la misura, secondo le primissime stime, occorrono 9-10 miliardi.

