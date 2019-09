Le misure in vigore dal 2020

RICONGIUNZIONE

Anche non onerosa. Ammessa la ricongiunzione di periodi ante 2013 verso altri enti senza oneri: varrà solo per la misura della pensione e non per il diritto a maturarla. Chi sceglie la ricongiunzone onerosa vedrà sul proprio montante eventuali eccedenze dei periodi riuniti

RISCATTI

Diluiti in cinque anni. Il pagamento dell’onere di riscatto per praticantato e servizio militare viene portato a 60 rate mensili, senza interessi. Prima era concessa diluizione mobile per la metà dei periodi riscattati. La laurea è già riscattabile in dieci anni

RATEAZIONE

Due anni in più. Dal 2020 la rateazione potrà estendersi da 5 a 7 anni. Il minimo rateizzabile scende da 2mila a mille euro, così come la rata minima passa da 200 a 100 euro. Riapertura per chi è decaduto: viene riammesso pagando un quarto della morosità residua

LA SECONDA CHANCE

Ravvedimento e adesione. Per la prima volta ammesso il ravvedimento operoso: chi spontanemente accetta di pagare i debiti dell’anno precedente beneficia di uno sconto del 70% sulle sanzioni. Debutta anche l’accertamento con adesione: sanzioni dimezzate

LE SANZIONI

Tolleranza ridotta. Dal prossimo anno sanzioni elevate dal 60 al 100% del debito contributivo per il consulente che continua ad essere moroso, senza usufruire né del ravvedimento operoso spontaneo né dell’accertamento con adesione