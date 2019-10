Le misure a rischio / Le manette agli evasori: l’altolà di Italia Viva

(Marka)

Il primo nodo da sciogliere è uno dei politicamente più rilevanti: il carcere agli evasori. Nel decreto fiscale, varato con la formula “salvo intese”, si prevede l'innalzamento da 6 a 8 anni della detenzione per chi si macchia di dichiarazione fraudolenta. «Per noi è un punto fermo, irrinunciabile», ha sottolineato il leader politico pentastellato Luigi Di Maio. Il 17 ottobre il capo del governo giallo rosso Giuseppe Conte ha riunito a Palazzo Chigi un tavolo sulle frodi fiscali, per concordare la norma da inserire nel decreto fiscale. Alla fine fonti governative M5S hanno spiegato che c'è una prima intesa di massima. Dal Pd hanno invece messo in evidenza che permangono nodi come le soglie di punibilità dei reati (l'ex premier Renzi le ha alzate, M5s vorrebbe farle scendere). Ma da Italia Viva è giunto una frenata: nessuna intesa, è il messaggio. Il carcere per gli evasori, è la posizione dei renziani, già esiste e bisogna evitare un approccio troppo “manettaro”. Pd e LeU hanno messo in evidenza che, come concordato in Cdm, la norma deve essere definita con un emendamento parlamentare ma nel M5S c'è ancora chi spinge perché si agisca subito, nella bozza di decreto che sarà inviato al Parlamento. Insomma, la partita è aperta.