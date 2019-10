Le misure a rischio / Quota 100

Se M5S che Iv “si spalleggiano” rivendicando il ruolo che hanno entrambe avuto nell'aver scongiurato ogni aumento dell'Iva, anche nella forma di una sua rimodulazione come inizialmente prospettato dal Mef, le due forze politiche assumono posizioni distanti su quota 100, cavallo di battaglia della Lega nel precedente esecutivo. «Quota 100 non si tocca», è la posizione ribadita dai Cinque Stelle. Ma in parlamento Matteo Renzi non ha intenzione di mollare, giudicando la riforma voluta da Matteo Salvini iniqua nei confronti dei giovani. I parlamentari di Italia Viva stanno già lavorando a emendamenti tesi da una parte a cancellare del tutto la norma, dall'altra a far slittare la finestra di 9 mesi come inizialmente prospettato anche dal Mef: risparmio immediato di 600 milioni da destinare alle famiglie.