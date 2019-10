Le misure a rischio / Le sanzioni sui Pos

(Fotogramma)

Gli ultimi testi del decreto fiscale prevedono multe per commercianti e professionisti che non accettano carte e bancomat. Le sanzioni affiancano l'obbligo, già in vigore, di accettare pagamenti con la moneta elettronica. La multa sarà di 30 euro cui aggiungere il 4% del valore della transazione per cui non è stato accettato il pagamento con le carte. A controllare le violazioni saranno ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. «In Italia - ha affermato il leader politico dei Cinque Stelle Luigi Di Maio - bisogna combattere contro la grande evasione, non contro il commerciante. Io non accetto che si criminalizzino certe categorie. Prima della multa sul Pos bisogna abbassare le commissioni delle banche». Fonti di Palazzo Chigi segnalano che si sta studiando una rimodulazione delle multe per i commercianti. «Le multe per gli esercenti che non accettano la moneta elettronica erano già previste da un decreto del 2012 - ha ricordato il vice ministro dell'Economia Antonio Misiani -: sono rimaste sulla carta in virtù di una sentenza del Consiglio di Stato. Ne discuteremo, non c'è nessuna volontà persecutoria».