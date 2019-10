Le misure a rischio / La sugar tax

(Rielaborazione da foto Afp)

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha annunciato una Sugar tax sulle bibite con zuccheri aggiunti. Il viceministro Laura Castelli ha chiarito che il prelievo sarà circoscritto alle bibite e alle polveri utilizzate per produrre bibite, che sarà di 10 euro per ettolitro e di 25 centesimi al chilogrammo di polveri e che l'imposta, prevista da metà 2020, sarà confermata nella stessa misura per i due anni successivi. Ma Italia Viva ha chiuso all'introduzione di questo prelievo e ha annunciato un emendamento per cancellarlo.