Le misure a rischio / Il taglio del cuneo fiscale

(Fotolia)

Il cuneo fiscale si riduce già dal 2020, avviando un percorso di diminuzione strutturale della pressione fiscale sul lavoro. L'ipotesi è di una riduzione da 3 miliardi nel 2020 per arrivare a regime nel 2021 a 5,5-6 miliardi. Gli sconti arriverebbero ai soli lavoratori dipendenti. Nel M5S non è data per persa la possibilità di intervenire ancora per lanciare un segnale anche alle imprese, soprattutto a quelle medio-piccole.