Le modifiche al dl Sostegni bis/ Cartelle sospese fino al 31 agosto

Nel passaggio in Commissione il provvedimenti ha “imbarcato” anche il provvedimento di urgenza su fisco e lavoro approvato il 1 luglio dal Consiglio dei ministri, che sposta la sospensione delle notifiche dal 30 giugno al 31 agosto. Si tratta di oltre 60 milioni di atti che l'agente pubblico della riscossione dovrà consegnare nei prossimi mesi. Lo spostamento in avanti della ripresa della riscossione coattiva trascina al 30 settembre il termine per il pagamento delle cartelle

6/27 8/27 Menu