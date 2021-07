Le modifiche al dl Sostegni bis / Risorse per comparti in crisi: dal wedding alla ristorazione, alle concerie

Nel pacchetto finanziamenti a fondo perduto per molti dei settori più colpiti dalla crisi Covid, dal wedding e gli eventi - che avranno 60 milioni - alle mense, che disporranno di 100 milioni, fino alle concerie che avranno 5 milioni ad hoc. Viene creato un fondo da 100 milioni per la ristorazione collettiva. Altri 50 milioni per il 2021 vanno a ripianare almeno in parte le perdite subite dal settore fiere a causa di annullamenti e rinvii degli appuntamenti. Sessanta milioni vengono stanziati per il fondo straordinario del Terzo settore (20 milioni sono destinati per contributi a fondo perduto per enti religiosi, enti non commerciali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale)

14/27 16/27 Menu