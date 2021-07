Le modifiche al dl Sostegni bis / Alla scuola 400 milioni per evitare le lezioni da remoto

Vengono stanziati altri 400 milioni per rinnovare, anche nel 2021-2022, l'organico aggiuntivo Covid della scuola. Secondo le primissime stime, si tratta di 60-70mila tra insegnanti e Ata in più da assumere a tempo determinato dall'avvio delle lezioni fino al 31 dicembre. I docenti aggiuntivi dovranno essere utilizzati per attività di recupero degli apprendimenti persi in questo anno e mezzo di Dad. È previsto uno stanziamento di 10 milioni per il 2021 per favorire l’accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da malattie oncologiche e per il supporto dei ragazzi in età scolare

