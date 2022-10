Le molteplici facce dello streaming

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quando Spotify è stato lanciato, nel 2008, l’industria musicale si trovava nel momento cruciale in cui non si poteva più rimandare la resa dei conti con Internet, ed era entrata in una crisi epocale, per molti irreversibile: le vendite dei CD crollavano, l’acquisto di file digitali non decollava, la pirateria sembrava inarrestabile. Anche se il settore non ha ancora trovato un vero equilibrio, ora i proventi dello streaming hanno di fatto sostituito la vendita delle copie fisiche e la pirateria è un fenomeno marginale. L’azienda svedese è stata una delle principali responsabili di questa trasformazione, di cui tuttavia hanno fatto le spese soprattutto i musicisti.

The playlist (su Netflix), produzione interamente svedese, non va visto come un docudrama sull’ascesa di Spotify: la vicenda è romanzata in maniera davvero sfacciata, nonostante si scenda spesso in dettagli anche piuttosto tecnici degli aspetti legali, informatici o finanziari. Si tratta, piuttosto, di una sorta di saggio audiovisivo che ricostruisce in maniera semplice ma efficace le correnti di pensiero di quel momento cruciale: l’idealismo informatico del primo web, l’inerzia delle case discografiche, il conflitto tra generazioni. Grazie a uno stile leggero, autoironico e ritmato, la serie riesce a essere divertente e a farsi perdonare i pur tanti difetti: le rocambolesche invenzioni narrative, la fotografia caramellosa, l’inutile vorticare della telecamera intorno agli attori, i luoghi comuni sulle startup.

Cruciale è la scelta di dare un protagonista diverso a ogni episodio, raccontando la storia più volte e in maniera contraddittoria: il fondatore Daniel Ek; il CEO della Sony; l’avvocata che ha gestito i contratti con le case discografiche; il capo dei programmatori; il cofondatore Martin Lorentzon. Ognuno di loro si descrive come la chiave di volta, colui che ha risolto il problema fondamentale e ha permesso a Spotify di diventare realtà, e la somma di questi diversi punti di vista crea un quadro interessante dei problemi con cui l’industria musicale doveva confrontarsi. L’ultimo episodio, dedicato alla musicista finzionale Bobbi T, è anche quello più cupo, poiché affronta il nodo centrale dei compensi ridicoli riservati ai musicisti, uno dei principali motivi di critica alla piattaforma.

The playlist

Per-Olav Sørensen e Christian Spurrier

Netflix