Le monete digitali e la posizione di Ue e Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Le valute digitali delle banche centrali (CBDC) stanno diventando una realtà in tutto il mondo, con oltre 110 Paesi che stanno esplorando il “contante digitale”. Tra le economie del G20, 18 hanno superato la fase di ricerca per passare alla fase di sviluppo o alla fase pilota. Si stanno definendo standard in materia di privacy, sicurezza informatica e lotta alla finanza illecita. Pertanto, qualsiasi giurisdizione che voglia contribuire a tali standard deve comprendere i complessi compromessi che comporta la creazione di un CBDC e partecipare attivamente ai test transfrontalieri globali.

Gli Stati Uniti e l’area euro sono ancora in una fase relativamente prematura. Finora, nel 2023, gli Stati Uniti non hanno fatto passi avanti nella loro riflessione su come potrebbe o dovrebbe essere un dollaro digitale al dettaglio. Ciò non significa che non ci stiano avvenendo progressi. La Fed è impegnata in test transfrontalieri di valuta digitale da banca a banca, noti come CBDC all’ingrosso. Hanno dimostrato che è possibile un regolamento quasi istantaneo tra banche al di là delle frontiere. Per chi è preoccupato dalla concorrenza con la Cina, l’applicazione transfrontaliera delle CBDC (e il modo in cui possono essere utilizzate per aggirare il dollaro e l’euro) dovrebbe essere la preoccupazione principale.

Loading...

L’area dell’euro, nel frattempo, ha avanzato notevolmente le sue riflessioni su come un euro digitale dovrebbe essere progettato per servire al meglio i consumatori e la Bce è sul punto di introdurre un progetto pilota completo entro quest’anno. Ma la Bce ha prestato meno attenzione alla questione transfrontaliera, nonostante sia probabilmente più importante per il ruolo internazionale dell’euro.

C’è quindi del lavoro da fare su entrambe le sponde dell’Atlantico. In tutto il G20 c’è un ampio consenso sulla necessità di migliorare i sistemi di pagamento transfrontalieri. Pertanto, ha senso concentrare gli sforzi su questo aspetto nel breve termine, mentre i governi decidono individualmente se una moneta digitale al dettaglio sia adatta a loro.

Il sistema di regolamento globale non si è evoluto per far fronte all’aumento dei flussi finanziari determinato dalla globalizzazione. I pagamenti transfrontalieri, principalmente in dollari, si affidano attualmente a poche banche, sono lenti e sono inefficienti. Nel 2022 le imprese hanno trasferito circa 23,5 trilioni di dollari attraverso le frontiere, con un costo di oltre 120 miliardi di dollari per l’elaborazione delle transazioni. I pagamenti all’ingrosso con i CBDC promettono notevoli risparmi di tempo e di costi. I pagamenti transfrontalieri in valuta digitale potrebbero cambiare il sistema finanziario. I test condotti in Cina, negli Emirati Arabi Uniti, a Hong Kong e in Tailandia hanno dimostrato che presto sarà possibile trasferire grandi somme attraverso le frontiere senza utilizzare il dollaro come intermediario. Due valute qualsiasi potrebbero regolarsi in pochi secondi e potenzialmente attingere a una rete di altre valute diverse dal dollaro e dall’euro per fornire liquidità.