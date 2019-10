Le mosse di Ankara tra oleodotti, muri e trivelle di Davide Tabarelli

Marka

3' di lettura

Non tutti se lo ricordano, ma nell’Unione Europea c’è ancora un muro che divide una capitale, quello di Nicosia a Cipro, con la parte a nord abitata dai turchi divisa dal 1974 da quella del sud, europea, dove si parla greco, area che fa parte dell’Ue dal 2004. In centro, in mezzo ai tanti ristoranti, passare a piedi il confine è suggestivo, ricorda cortine di ferro dimenticate, ma mette a disagio, è evidenza di quanto sia vicina a noi, la complessità del Medio Oriente. Guardie, tante, nella parte greca e altrettante nella parte turca, con disinteressato automatismo fotocopiano la carta d’identità, perché non è necessario il passaporto.

Dopo pochi passi, si capisce che le cose vanno peggio in Turchia. La strada del bazar non è illuminata, nonostante sia una delle più importanti, perché qui l’illuminazione pubblica non se la possono permettere. Al ristorante, salta subito all’occhio i tanti giovani, magari già sposati con bambini, che ci sono in giro, una popolazione numerosa che ha grande voglia di crescere e di stare meglio.

I consumi di energia pro capite della Turchia sono quasi la metà di quelli europei e i tassi di crescita assomigliano a quelli del Pil, oltre il 3% all’anno. Per questo sta costruendo cinque grandi centrali a carbone, che si aggiungeranno alle altre 11 in funzione, mentre nel 2023 arriverà il primo impianto nucleare, in costruzione a Akkuyu sulla costa Mediterranea, 100 chilometri di fronte alla nostra Cipro.

Altre quattro ne seguiranno, tutte costruite dalla russa Rosatom, per commesse da oltre 20 miliardi di dollari. Ovviamente, come nel resto del mondo, ci sono molte pale eoliche, ma l’infrastrutturazione si fa solo con i grandi impianti.

Non è una metafora, almeno nell’energia, che la Turchia sia la porta del Medio Oriente, dove si concentra oltre il 50% delle riserve di gas e petrolio, le due fonti che rappresentano il 58% della domanda globale di energia.