«Le navi Msc riprendono il largo, accordi confermati con Fincantieri» Il settore resta in grave difficoltà: ricavi del 2020 previsti in calo del 70-75%. La Grandiosa pronta a salpare il 16 agosto: protocollo sanitario per la sicurezza di Raoul de Forcade

Riparte da Genova il settore delle crociere in Italia, con due navi della Msc con capacità di trasporto passeggeri ridotta al 70% (per consentire il giusto distanziamento sociale) e con un protocollo anti Covid estremamente stringente, stilato dalla compagnia. Il settore era fermo, a causa della pandemia, da marzo 2020. Un lockdown molto più lungo di quello imposto ad altre imprese e che ha coinvolto tutte le navi da crociera nel mondo, per cinque mesi, con pochissime eccezioni. Un fermo che ha portato a una perdita di ricavi, per le società armatoriali, che si aggira tra -70 e -75% rispetto al 2019.

Antigene di controllo a bordo

La compagnia crocieristica del gruppo Aponte sta per dare il via alla ripartenza di crociere sul Mediterraneo con Msc Grandiosa, pronta a salpare il 16 agosto, e Msc Magnifica, che partirà, sempre da Genova, il 29 agosto. Si tratta di itinerari che comprendono scali in porti italiani e anche a Malta e in Grecia nonché escursioni, ma solo “protette”, cioè organizzate, seguendo il protocollo sanitario della compagnia. Le due destinazioni estere sono tra quelle per le quali il Governo ha stabilito che, chi rientra, sia sottoposto all’obbligo del tampone per il coronavirus. E Msc ha stabilito, nel proprio protocollo, che chi scende a Malta e in Grecia potrà fare un tampone antigene di controllo a bordo, prima del rientro della nave in Italia, che si aggiungerà a quello fatto obbligatoriamente prima della partenza.

Task force per gli standard di sicurezza

A lavorare perché si creasse un protocollo molto dettagliatio è stato, in primis, l’executive chairman di Msc, Pierfrancesco Vago, che lo considera un elemento strategico per il futuro dell’azienda. «Durante il lockdown - spiega - ci siamo concentrati su come ripartire in sicurezza e quindi sullo sviluppo di un protocollo operativo completo, basato sulle già severe misure in vigore da tempo a bordo delle nostre navi. Abbiamo creato una task force dedicata che, con il contributo di esperti internazionali, ci ha aiutato a sviluppare un protocollo che va oltre le attuali linee guida in vigore, fissando, dunque, un nuovo standard per l’intero settore. Abbiamo lavorato a stretto contatto anche con le autorità sanitarie competenti, comprese quelle dei porti dove ormeggeranno le nostre navi. Il risultato è un set completo di procedure, volte a proteggere la salute e la sicurezza di tutti i passeggeri ma anche delle comunità locali che accoglieranno i nostri ospiti. Tampone antigene per tutti ed escursioni protette in ogni destinazione ne sono i capisaldi».

A completare il disegno tracciato da Vago sul fronte della salute, Gianni Onorato, ceo della compagnia, delinea il programma di ripartenza di Msc.

Onorato, fatti salvi protocolli e precauzioni, sarete i primi a partire offrendo il 70% dei posti disponibili. Ma avrete abbastanza crocieristi per riempire quelle cabine

Abbiamo deciso che il 70% è il massimo che possiamo offrire, perché vogliamo assicurare uno spazio per passeggero di 10 metri quadrati. Le norme non ci chiedevano questo ma ci imponevano solo di avere un certo numero di cabine per l’isolamento di eventuali malati. E, anche in questo caso, siamo noi che abbiamo deciso di adibire il 10% delle cabine a quello scopo. Riguardo al reale riempimento, bisogna tenere conto del fatto che siamo partiti con le prenotazioni sabato 8 agosto. Quindi per il 16 agosto o per la crociera del 29 agosto riteniamo che forse non arriveremo a riempire il 70% a disposizione ma ci andremo vicini. Pensiamo di riempirle intorno al 60 per cento. Posso dire però che c'è un enorme interesse. Certo partire a Ferragosto e annunciarlo una settimana prima non ha aiutato.