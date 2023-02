Le Nike più “preziose” di sempre

Il loro nome ufficiale è “Air Force 1 1837”, in omaggio all'anno di nascita di Tiffany: la pelle scamosciata nera è attraversata da uno “swoosh” in Tiffany Blue, la scritta “Tiffany” appare sulla linguetta e un dettaglio in argento co-branded illumina il tallone. Vendute a 400 dollari il paio (il prezzo del modello normale è di circa 100) a partire dal 7 marzo, le Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837 portano in dotazione anche un calzascarpe, una spazzola per scarpe e un fischietto, tutti in argento.

