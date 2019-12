Le nomine della galassia di Cdp/Al Fondo italiano d’investimento Mammola lascia il posto ad Antonio Pace

Nella foto Carlo Giovanni Mammola l’a.d. uscente del Fondo Italiano di Investimento

Nella Sgr la Cassa è di recente salita nel capitale dopo aver comprato le quote di Mps e DepoBank (e ora controlla il 68% dell'azionariato). Alla guida, al posto di Carlo Mammola (nella foto sopra), è stato indicato Antonio Pace, fondatore e gestore del fondo hedge Morgan Stanley Investcorp Geo-risk Macro Fund ed ex banchiere di Credit Suisse. Insieme a Pace, entreranno nel board di Fii Sgr anche Vito Lo Piccolo, Esedra Chiacchella, Simonetta Acri, Gianluca Lo Presti, Anna Chiara Sala e Cristina Pozzi. Mentre nel collegio sindacale figurano Carlotta Mugnai e Giovanni La Croce come sindaci effettivi, Cristiano Zanella in qualità di supplente.