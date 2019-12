Le nomine nella galassia di Cdp/Alla Sace arriva il tandem Latini-Errore

Nella foto a sinistra Rodolfo Errore senior partner di Cartesius Advisory Network a destra Pierfrancesco Latini, capo dei rischi in Cassa

È uno dei tasselli principali del gruppo, chiamata a fornire un contributo cruciale agli obiettivi fissati nell'ultimo piano industriale di Cdp che vuole rafforzare ulteriormente la sua capacità di intercettare i bisogni delle imprese. Per la Sace ha prevalso alla fine la scelta “interna”: il ruolo di ad è stato affidato a Pierfrancesco Latini, capo dei rischi in Cassa e con un passato in Bnl, mentre alla presidenza arriverà l'avvocato Rodolfo Errore, senior partner di Cartesius Advisory Network, nonché senior advisor di EY, che conosce bene il gruppo assicurativo-finanziario dal momento che siede nel suo board. Gli altri consiglieri sono: Filippo Giansante, Federico Merola (confermato), Mario Giro, Roberto Cociancich e tre donne, Ilaria Bertizzolo, Elena Comparato e Monica Scipione. Il collegio sindacale sarà invece così composto: Silvio Salini (presidente), Gino Gandolfi e Moira Paragone (sindaci effettivi), Marco Brini e Cinzia Marzoli (supplenti).