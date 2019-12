Le nomine della galassia di Cdp/Cambio alla presidenza di Cdp Investimenti Sgr, arriva Ranucci al posto di Sardo

Nella foto Raffaele Ranucci Cdp Investimenti

La sua missione, a metà tra immobiliare e turismo, è far marciare i diversi fondi che ha in pancia (dal Fia, il Fondo Investimenti per l'Abitare attivo nel social housing al Fiv, specializzato nello stimolare e ottimizzare i processi di dismissione di enti pubblici, nonché nello sviluppo del patrimonio immobiliare della Cassa, fino al Fondo Investimenti per il Turismo-Fit). Un obiettivo importante per Cdp Investimenti Sgr (detenuto al 70% dalla spa di Via Goito e per il 15% ciascuna da Abi e Acri) e per il suo nuovo presidente Raffaele Ranucci che sostituirà Salvatore Sardo. Ranucci, ex parlamentare del Pd, con un lungo trascorso nello sport e nel calcio, è stato, tra l'altro presidente della Sipra (la concessionaria di pubblicità della Rai) e dell'Azienda speciale Palaexpo, oltre che ad di Trambus spa. Nel board figurano anche Marco Doglio (che assumerà la vice presidenza di Cdp Immobiliare), Manuela Sabatini, il dg dell'Acri Righetti (indicato anche come presidente di Cdp Immobiliare) e Caterina Miscia. Per il collegio sindacale, invece, i nomi proposti sono: Alessandro Portolano (presidente), Giorgio Del Bianco e Paola Vuch (sindaci effettivi), Piero Giacomelli e Alessia Rado (supplenti).