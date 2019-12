Le nomine della galassia di Cdp/L’ex ambasciatore Salzano alla presidenza della Simest

Nella foto a sinistra Pasquale Salzano ambasciatore italiano nel Qatar e a destra Mauro Alfonso ad e direttore generale Cerved Rating Agency

Rinnovo totale anche in Simest, dove il neo presidente sarà Pasquale Salzano, già ambasciatore italiano in Qatar e, ancora prima, responsabile degli affari istituzionali per Eni, che in Cassa assumerà anche l'incarico di responsabile degli Affari internazionali. Al timone della società, al posto di Alessandra Ricci, è stato indicato Mauro Alfonso, attuale ad e direttore generale di Cerved Rating Agency dal 2014, dal momento dello spin off da Cerved Group. Alla vice presidenza, invece, arriva Roberto Rio, avvocato esperto di merger&acquisition che, in passato, è stato consigliere di amministrazione della Fondazione Italia-Cina. Nel board siedono poi anche due donne: Gelsomina Vigliotti e Ilaria Bertizzolo (nominata anche nel cda di Sace). Il collegio sindacale vede invece alla presidenza Iacopo Conti affiancato da Alessandro Redondi e Grazia D'Auria (sindaci effettivi), Lucia Cecere e Cristiano Zanella (supplenti).