LE NOMINE SUL TAVOLO DEL CDM / Domenico Arcuri rimane alla guida di Invitalia

“Resiste” dal 2007 Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia da 4 mandati consecutivi, affiancato dal presidente Claudio Tesauro. Nominati nell'agosto del 2016 sono scaduti, ma il Mef ad oggi non ha ancora provveduto a un ricambio. Sul tavolo del Consiglio dei ministri di lunedì 2 dicembre dovrebbe approdare la riconferma di Arcuri al timone dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa partecipata al 100% dal Mef. Nell'ipotesi, delineata dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, di un coinvolgimento di Invitalia al fianco di Mittal nella partita per l'ex Ilva di Taranto, il Governo potrebbe fare una scelta che fino a oggi non è stata fatta. Il presidente di Invitalia dovrebbe essere Andrea Viero, manager che proviene da Fincantieri.