Le notizie del quotidiano economico più diffuso in Italia si pagano con Satispay Da oggi l’abbonamento a «Il Sole 24 ORE» è ancora più smart #doitsmart

Da oggi l’abbonamento a «Il Sole 24 ORE» è ancora più smart #doitsmart

2' di lettura

In un contesto di grandi cambiamenti la corretta informazione è un bene primario per comprendere la complessità economica e sociale del momento in cui ci troviamo. Informarsi con costanza diventa una necessità, e la semplicità di fruizione delle notizie è spesso cruciale.

Ecco perché Satispay è stato scelto da Il Sole 24 ORE, l’autorevole quotidiano leader in Italia nell’informazione economica, normativa e finanziaria, come metodo di pagamento per la sottoscrizione degli abbonamenti online.

In particolare, Il Sole 24 ORE si avvarrà del servizio “Pagamenti Automatici” (che affianca i numerosi altri servizi in app) pensato proprio per gestire pagamenti ricorrenti in modo agile, veloce e controllato.

Per attivare l’abbonamento è sufficiente accedere al sito del quotidiano, selezionare Satispay tra i sistemi di pagamento, aprire l’app e autorizzare il servizio a effettuare automaticamente l’addebito dell’abbonamento sul proprio account Satispay. L’acquisto autorizzato sarà immediatamente visibile all’interno dell’app da cui è possibile tenere sotto controllo tutte le spese ricorrenti.

A sostenere l’iniziativa anche una campagna importante di incentivazione, con un Cashback del 50% sul primo pagamento per una delle formule di abbonamento a Il Sole 24 ORE e a tutti gli altri prodotti disponibili tra cui 24+, la sezione premium del sole24ore.com. Il nuovo abbonato, una volta completato l’acquisto, riceverà quindi un rimborso immediato del 50% della spesa.