Le novità in arrivo/Il nuovo brand della futura mobilità

Si chiama Kinto il nuovo marchio di Toyota dedicato ai servizi di mobilità anche finanziari sviluppati dalla Casa giapponese per il mercato europeo. Si va dal leasing, al car sharing di ibride passando per il car pooling ed ad altre formule: in tutti i casi, l'obiettivo è quello di intercettare non solo dei nuovi acquirenti, ma più in generale, una domanda dell'utenza sia privata sia aziendale ormai lontana dal concetto classico di possesso dell'auto o che si indirizza verso nuove formule di trasporto. Così facendo, Toyota guarda alle potenzialità che il trasporto automatizzato potrebbe avere nei prossimi anni.