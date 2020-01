Le novità in arrivo/Il Rav4 in versione plug-in hybrid

La variante ricaricabile che affiancherà l'ibrida tradizionale, già disponibile, a partire dalla seconda metà del 2020 la si riconosce per i cerchi di lega da 18 o 19 pollici bicolore e per il design dei paraurti, dotati di griglie specifiche e finiture di colore argento. Gli interni presentano un nuovo sistema di infotainment con display da 9''. Il powertrain abbina il benzina a ciclo Atkinson di 2.500 cc coi motori elettrici e la trazione integrale Awd-i, per una potenza di 306 cv. La plug-in scatta da 0 a 100 kmh in 6,2 secondi, con oltre 65 km di autonomia in modalità elettrica ad un velocità di 135 kmh.