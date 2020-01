Le novità in arrivo/L’urban suv derivato dalla Yaris

L'auto a ruote alte sarà in vendita nel corso del 2020 ed è destinato al mercato europeo visto che sarà prodotta in Francia insieme alla Yaris, ma per il momento la data di lancio non è stata comunicata e non è ancora certa una sua presenza al Salone di Ginevra in marzo. L'unica per ora immagine un bozzetto della fiancata, ma ce n'è abbastanza per farsi un'idea dell'aspetto che appare grintoso oltre che muscoloso, con dei passaruota piatti nella parte superiore e il taglio del montante posteriore che caratterizza tutto l'insieme. I motori, invece, saranno gli stessi della Yaris, con l'ibrido al primo posto