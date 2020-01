Le novità in arrivo/La quarta generazione della Yaris

I designer hanno reso più sportiva Yaris, a partire dal frontale grintoso con un'ampia mascherina, i fari sottili e i paraurti dalle forme elaborate. Altrettanto “mosso” il posteriore che esalta la larghezza dell'auto più larga di 5 cm. L'abitacolo della nuova Yaris si segnala per un display multimediale di 10 pollici. Tutta nuovo il powertrain ibrido che e si basa su un inedito 1.500 cc 3 cilindri benzina con ciclo Atkinson con una potenza dovrebbe aggirarsi sui 120 cv, circa il 15% in più rispetto all'attuale. La nuova Yaris avrà, inoltre, un tasto EV per attivare la modalità 100% elettrica, ma per brevi tratti.