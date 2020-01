Le novità in arrivo/La Supra anche col 4 cilindri 2000 cc

Dopo aver conquistato 1.150 clienti in Europa nel 2019, ora con l'arrivo della versione d'ingresso col 4 cilindri 2000 cc si amplierà il numero di appassionati che forse metteranno nel mirino il coupé giapponese. La collaborazione con la Bmw, infatti, non ha portato in dote soltanto il 3.000 cc sei cilindri da 340 cv della Supra attuale, ma anche il più piccolo 2.000 quattro cilindri che equipaggia la nuova variante, capace di erogare 258 cv e 400 Nm di coppia abbinato a un cambio automatico a 8 marce. La nuova Supra accelera da 0 a 100 kmh in 5,2 secondi e raggiunge una velocità di 250 kmh.