Le novità in arrivo/Nuovi dettagli sull’elettrica di Lexus

La UX 300e svelata al in Cina al Salone di Guangzhou, ma tra i primi a guidarla saranno gli europei: in alcuni mercati, infatti, il lancio è fissato per la seconda metà del 2020. In altri, Giappone compreso, arriverà nel 2021. Le batterie agli ioni di litio da 54,3 kWh sono stivate al di sotto del pianale e garantiscono fino a 400 km d'autonomia. Utilizzando, poi, i paddle dietro al volante è possibile regolare i quattro livelli il recupero dell'energia nella fase di decelerazione. L'Active Sound Control, invece, trasmette dei suoni ambientali per fornire indicazioni sulle condizioni di guida ai passeggeri.