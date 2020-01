Le novità in arrivo/Per l’Aygo una seconda vita elettrica

Toyota non abbandona il settore delle citycar visti che l'Aygo ha permesso a molti giovani di avvicinarsi e conoscere il marchio ed è dunque una buona idea andare avanti. Molte città, poi, stanno chiudendo i centri urbani alle vetture con motore termico, una soluzione che permetta agli utenti di sfruttarla in quei frangenti è consigliabile. Naturalmente si tratterà di un vettura elettrica e con un'architettura diversa. La partnership con Psa non continuerà, ma Toyota ha deciso di annettere la quota dei francese acquisendo anche la fabbrica di Kolin da 300 mila veicoli l'anno.