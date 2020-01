Le novità beauty secondo l’anno del Topo

La maison Givenchy, invece, propone Le Rouge Orange Absolu, un rosso aranciato brillante e demi matte. Non poteva mancare l'illuminante in questo clima di festa e luci, come Too Faced Chinese New Year Edition Diamond Highlighter, illuminante in polvere dall'effetto glow radioso e Cheek Pop Highlighter di Clinique, dove la cialda in polvere ha impresso un “topolino” illuminante.



Skincare

Kiehl's presenta per il secondo anno consecutivo un'edizione limitata, Lunar New Year, dedicata al Capodanno cinese, con opere dell'artista australiana Eirian Chapman. I flaconi e gli altri prodotti must del marchio hanno impresso sul pack il simpatico personaggio Rock-It in the Rat. Nuance rosse e arancioni per L'Occitane Oleo Serum Immortelle Reset, un siero in olio per la pelle che grazie alle microperle riflettenti e agli estratti naturali di crescione dona un'incredibile radiosità al viso. I

l brand hollywodiano GlamGlow ha rivestito l'iconica maschera Supermud, , con un prezioso pack dorato che incarna il mistero e l'eleganza delle magiche atmosfere della festa lunare.



Profumi orientali

A questa festa non potevano mancare le fragranze. Atelier Cologne ha creato una limited edition di Santal Carmin, un profumo dalle note legnose e avvolgenti, racchiuso in un flacone-gioiello in cui il vetro rosso viene impreziosito da un fiore di Loto, simbolo della purezza del corpo e dell'anima. Jo Malone, invece, propone London English Pear &Freesia, la freschezza sensuale delle pere appena mature è avvolta in un bouquet di fresie bianche e addolcita da ambra, patchouli e legni. Il flacone è lussuoso e decorato in rosso e oro.

La maison Guerlain lancia una nuova collezione Lunar New Year con diversi prodotti dall'attraente packaging rosso. La collezione offre due fragranze, Aqua Allegoria Rosa Rossa e Eau de Cologne Impériale, in flaconi rigorosamente rossi, cui si aggiungono le Perles de Poudre Météorites e l'Huile-en-Eau Jeunesse Abeille Royale, entrambi in un packaging rosso, oltre al Rossetto Gioiello Rouge G de Guerlain.