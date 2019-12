Le novità del Dl fisco/Bollo auto in leasing “regionalizzato”

(FOTOGRAMMA)

Un'altra novità last minute interviene sul bollo delle auto in leasing: attualmente viene pagato nelle Regioni in cui hanno sede le società di leasing o noleggio a lungo termine mentre in futuro le società verseranno l'imposta nelle Regioni in cui il l'autoveicolo viene utilizzato. A beneficiarne saranno soprattutto le Regioni Lombardia, Lazio e Campania.