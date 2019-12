Le novità del Dl fisco/Compensazioni cartelle con i crediti della Pa

Le imprese potranno compensare debiti tributari con i crediti verso la Pa anche per il 2019 e il 2020. Un emendamento in questo senso approvato in commissione Finanze alla Camera consente di portare ad abbattimento delle somme da versare relative a carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019 con crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.