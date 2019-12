Le novità del Dl fisco/Fondi pensione e la possibilità di investire in più Pir

Via libera alla cancellazione della norma restrittiva sugli investimenti in Piani individuali di risparmio che era stata introdotta dal governo giallo-verde l'anno scorso. Il limite alla detenzione di un solo Piano di risparmio a lungo termine vale solo per le persone e non per i fondi previdenziali.