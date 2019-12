Le novità del Dl fisco/Rc auto “familiare” dal momento del rinnovo

Gli ultimi ritocchi hanno riguardato tra le altre cose il capitolo Rc auto familiare: l'attribuzione della classe di merito più favorevole scatterà al momento della scadenza naturale della polizza, sia per le auto, sia per gli altri veicoli. In altre parole le famiglie potranno assicurare fin dal prossimo rinnovo, indipendentemente che si tratti di un mezzo a due o quattro ruote, usufruendo della migliore classe di merito attribuita ai vari componenti del nucleo.