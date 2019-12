Le novità del Dl fisco/Slittano a marzo le multe per i dispositivi salva bebè

Molte anche le novità introdotte nel Dl fisco durante la lunga "marcia di avvicinamento" all'esame dell'Aula. Tra queste spicca il rinvio al 6 marzo delle multe per chi non si adegua alle nuove norme sui dispositivi salva bebè per le auto. Aumentano da uno a 5 milioni di euro gli stanziamenti previsti nel 2020 per le agevolazioni sotto forma di credito di imposta