Le novità del Dl fisco/Soppresse le norme su Alitalia e airbag moto

(FOTOGRAMMA)

Per problemi di copertura scompare, tra le misure del Dl fiscale, la norma che concede un bonus fiscale del 50%, per una spesa massima di 500 euro, sull'acquisto dei “moto-airbag”. Saltata anche la norma sul prestito ponte Alitalia, in pratica un “travaso” del contenuto del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137 che disciplina la stessa materia.