LE NOVITÀ PER FAMIGLIE / Incentivo per acquistare air-bag per moto

(Blue Planet Studio - stock.adobe.com)

È introdotto un incentivo per l'acquisto di airbag per moto. Dal 2020 si potrà detrarre fino a 250 euro (il 50 per cento di una spesa massima di 500 euro) «per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale moto airbag». Per il provvedimento sono stati stanziati fino a 30 milioni di euro all'anno