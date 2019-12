LE NOVITÀ PER FAMIGLIE / Mutuo entro 100mila euro a chi ha perso casa

(© Bilderbox)

Novità in arrivo per chi ha visto la sua casa messa all'asta per non aver potuto pagare negli anni passati le rate del mutuo. Le banche, in via eccezionale e con una soluzione una tantum, dovranno accordare un mutuo fino a 100 mila euro anche per chi ha perso la casa