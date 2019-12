LE NOVITÀ PER FAMIGLIE / Rc Auto familiare anche per moto e scooter, premio a fascia più bassa

(Uli-B - stock.adobe.com)

Si potrà beneficiare della fascia assicurativa più bassa fra tutti i veicoli di proprietà del nucleo familiare, anche per scooter e moto. Nel caso si possieda un motorino in 14esima fascia e un'auto in prima, a partire dal prossimo rinnovo dell'assicurazione anche per le due ruote si passerà in prima fascia, con un risparmio sul premio